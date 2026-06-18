Попробовал царское варенье из клубники — теперь обычное пылится в кладовке

Сухое варенье — это не сухари. Это упругие, сладкие ягоды с мармеладной серединкой и хрустящей корочкой. В царской России такое подавали на балах, и я понимаю почему.

Ингредиенты

Клубника — 1 кг, сахар-песок — 1 кг, вода — 500 мл, сахарная пудра — 0,5 стакана.

Как готовлю

Сначала отбираю только крепкие, плотные ягоды — мягкая клубника тут же развалится. В кастрюле варю прозрачный сироп из воды и сахара, засыпаю туда ягоды и довожу до кипения.

Повторяю цикл нагрева и остывания 5–6 раз. После последнего прогрева оставляю клубнику в сиропе на ночь, чтобы она пропиталась насквозь. Затем откидываю на дуршлаг, даю стечь лишнему сиропу, раскладываю на пергаменте и сушу в духовке при 80–90 градусах. В итоге получаются упругие цукаты с тонкой сахарной корочкой и сочной сердцевиной.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я наконец понял, зачем наши предки мучились с этой технологией, — результат того стоит. Ягоды выглядят как драгоценные рубины в сахарной пудре, а на вкус это чистая клубника, только в тысячу раз слаще. Никаких подтеков на скатерти и липких рук. Рекомендую подавать к шампанскому или просто так — десерт из прошлого, который удивляет до сих пор.