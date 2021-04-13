Попову призвали разобраться с несертифицированной органической продукцией

https://static.news.ru/photo/e36023f2-9c62-11eb-b6c2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Зампред аграрного комитета Совета Федерации Сергей Белоусов написал письмо главе Роспотребнадзора Анне Поповой. В нём он рассказал, что ряд товаров, представленных как «органические», не имеют сертификат, а также не внесены в Единый государственный реестр производителей органической продукции, чего требует действующее законодательство. При этом на упаковке присутствует знак того, что товар относится к органическому.

Продажа несертифицированной «органики» может угрожать здоровью потребителей, а также нарушает условия конкуренции на рынке, — цитирует сенатора «Парламентская газета».

По его словам, по закону производители органической продукции могут разместить на упаковке маркировку в виде надписей или единого особого знака органической продукции после получения подтверждающего сертификата. Такая мера позволяет защитить товар от подделок. В комитете обеспокоены, что на полках магазинов увеличилось число псевдоорганических продуктов.

В письме Белоусов предложил взять под контроль места производства продукции, контролировать торговые точки. По его мнению, процедура проверок бизнеса для Роспотребнадзора должна быть упрощена. Сенатор также выступил за увеличение штрафов.

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