В России появится «зелёная» бытовая химия

https://static.news.ru/photo/a7ef9df8-909a-11eb-a611-96000091f725_660.jpg Фото: chemicos.ru

Проект ГОСТа на «зелёную» бытовую химию поручило разработать Роскачеству Министерство промышленности и торговли РФ. Об этом стало известно на Международной выставке ChemiCos 2021, которая прошла в Москве.

Минпромторг в рамках мероприятия провёл выездное совещание по вопросам нормативно-правового регулирования в сфере производства парфюмерно-косметической продукции, бытовой химии, средств гигиены и дезинфекции.

Отмечается, что в ходе совещания выступила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. По её словам, на данный момент ни одна отечественная марка не является полностью органической, или «зелёной». По её мнению, зачастую многие надписи, такие как «био», «органика», «натуральная», не подтверждены сертифицирующими органами, что может вводить потребителей в заблуждение.

В нашей стране необходимо создание единых стандартов к косметическим и бытовым моющим средствам, — заключила Саратцева.

После совещания было объявлено, что Роскачество будет заниматься разработкой технических требований к «зелёной» бытовой химии.

Ранее президент Владимир Путин призвал совместить научные знания в области экологичной, или как её ещё называют, «зелёной» энергетики с потребностями экономики. По его словам, это необходимо не только внутри страны, важно сотрудничать и с другими заинтересованными государствами, прежде всего со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества Независимых Государств (СНГ).

Глава государства также подчеркнул, что так называемая декарбонизация не должна быть использована как инструмент для достижения чьих-либо узкокорыстных экономических целей. Достижение экологических задач должно соответствовать общим интересам России, отметил он. Путин подчеркнул необходимость привлечения специалистов, «которые понимают, что происходит в реальной жизни», писал NEWS.ru.