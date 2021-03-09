Путин: декарбонизация не должна нанести ущерб России

https://static.news.ru/photo/30508486-80cf-11eb-ade2-96000091f725_660.jpg Фото: Игорь Онучин/ТАСС

Декарбонизация не должна использоваться в качестве инструмента для достижения узкокорыстных экономических целей и не должна наносить ущерб России, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства обратил внимание на необходимость «привлекать не только, что называется, чистых учёных, но и практиков, которые понимают, что происходит в реальной жизни».

Безусловно, декарбонизация — важнейшее направление деятельности не только в мире, но и для нас тоже. Важно только, чтобы это не использовалось как инструмент для достижения каких-то узкокорыстных экономических целей либо каких-то других, не шло в ущерб нашей стране, — цитирует лидера РИА Новости.

Понятие декарбонизации энергетики стало популярным после вступления в силу Парижского соглашения по климату в 2016 году. Она подразумевает снижение выбросов углекислого газа в атмосферу в аспекте экономических моделей развития государств.

Кроме того, Путин призвал совместить научные знания в области экологичной, или как её ещё называют, «зелёной» энергетики с потребностями экономики. По его словам, это необходимо не только внутри страны, важно сотрудничать и с другими заинтересованными государствами, прежде всего со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества независимых государств (СНГ).

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Кремле осведомлены об инициативе наказывать за распространение недостоверных сведений, которые провоцируют повышенный спрос на продукты и рост цен на них. Но, как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пока неясно, каким именно образом это предлагается сделать.