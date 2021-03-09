Путин призвал «подружить» экологию с экономикой

https://static.news.ru/photo/ba060170-80d3-11eb-b377-96000091f725_660.jpg Россия. Адыгея. Адыгейская ветроэлектростанция на границе Шовгеновского и Гиагинского районов. Фото: Игорь Онучин/ТАСС

Президент Владимир Путин призвал совместить научные знания в области экологичной, или как её ещё называют, «зелёной» энергетики с потребностями экономики. По его словам, это необходимо не только внутри страны, важно сотрудничать и с другими заинтересованными государствами, прежде всего — со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества независимых государств (СНГ).

По мнению российского лидера, это «очень интересное направление».

Мы знаем, с чем совсем недавно столкнулись европейские страны, юг Соединённых Штатов, когда замерзали ветряные мельницы, и для того, чтобы их разморозить, нужно было прибегать к использованию таких энергетических источников, которые в принципе даже в некоторых местах и запрещены для производства электроэнергии, — приводит РИА Новости слова Путина, сказанные на встрече с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым.

В связи с этим, подчеркнул президент, сейчас крайне «важно совместить научные знания, потребности сегодняшней экономики, смотреть в будущее и сотрудничать».

Глава государства также подчеркнул, что так называемая декарбонизация не должна быть использована как инструмент для достижения чьих-либо узкокорыстных экономических целей. Достижение экологических задач должно соответствовать общим интересам России, отметил он. Путин подчеркнул необходимость привлечения, специалистов, «которые понимают, что происходит в реальной жизни», писал NEWS.ru.

Понятие декарбонизации энергетики стало популярным после вступления в силу Парижского соглашения по климату в 2016 году. Она подразумевает снижение выбросов углекислого газа в атмосферу в аспекту экономических моделей развития государств.