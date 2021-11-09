Попова заявила о росте заболеваемости COVID в десятках субъектов России

В невысоких цифрах рост заболеваемости коронавирусом сохраняется в 61 субъекте России. Устойчивая тенденция роста — только в трёх. Об этом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией.

По её словам, превышение среднероссийских показателей за прошедшую неделю зафиксировано в 32 регионах. Двумя неделями ранее оно имело место почти в 50 регионах. За минувшую неделю темп прироста заражений составил 2,1%, тогда как месяц назад он был равен почти 18%.

Это говорит о замедлении эпидпроцесса. И это, конечно, результат прерывания эпидпроцесса по итогу нерабочих дней, — отметила Попова.

Она добавила, что для дальнейшего снижения заболеваемости необходимо сохранять действующие ограничительные меры и ужесточить контроль за их соблюдением.

Ранее сообщалось, что в России в очередной раз обновился максимальный показатель смертности от коронавируса. За сутки скончались 1211 человек. Всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 249 215 россиян. Число новых случаев заражения составило 39 160. При этом из больниц по выздоровлении выписали 32 036 человек.