Попова: в сентябре коронавирусом чаще болели офисные работники

https://static.news.ru/photo/5239142a-9d26-11e9-a992-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

В сентябре 2020 года больше всего болели коронавирусом офисные работники, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Больше всего заболевших в сентябре — это офисные работники. Это люди, которые всё лето были на дистанте и в отпусках, а сегодня они собрались и только осваивают новые правила социального поведения, — сообщила Попова в интервью «Российской Газете».

Глава Роспотребнадзора также отметила, что учителя заражались коронавирусом реже. На сегодняшний день почти нет случаев, когда бы учитель заразился от ребёнка.

Ранее NEWS.ru писал, что оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки от COVID-19 в городе скончались 33 человека.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус. Днём ранее было зафиксировано 55 смертей. Общее число смертей достигло 5530.