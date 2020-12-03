Попова: исследования «ЭпиВакКороны» займут шесть месяцев

https://static.news.ru/photo/0fff865c-3596-11eb-b5b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Срок пострегистрационных исследований вакцины «ЭпиВакКорона» составляет шесть месяцев от момента иммунизации добровольцев, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Срок всего исследования от момента иммунизации 6 месяцев, — отметила Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Она также уточнила, что испытания проходят на восьми клинических базах в Московской области, Казани, Тюмени и в Калининграде. В настоящий момент планируется привить 3 тысячи человек.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори. Еврокомиссия обещает максимально быстро принять все необходимые решения для допуска проверенных в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) вакцин от коронавирусной инфекции на рынок ЕС.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы в целях тестирования механизма массовой вакцинации с 4 декабря откроют электронную запись на прививку от коронавируса. Воспользоваться услугой смогут работники образования, здравоохранения и сотрудники городских социальных служб.

Инициатива согласована с правительством РФ. С 5 декабря начнётся работа прививочных пунктов.