Попова рассказала, откуда россияне завозят новые штаммы коронавируса

https://static.news.ru/photo/b756239e-8748-11eb-bf59-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на территории России нет тяжело заболевших британским или южноафриканским штаммами коронавируса. Она также рассказала, откуда россияне привозят новую болезнь.

Два случая выявления южноафриканского штамма, они были связаны с тем, что россияне посещали в одном случае Южно-Африканскую Республику, а в другом случае — Занзибар. А британский штамм — чаще всего это Эмираты, это Дубай и это Европа, из европейских стран несколько случаев таких завозов мы тоже видим, — рассказала глава ведомства в интервью в эфире канала «Россия 1».

Ранее в России был выявлен южноафриканский штамм коронавируса. В стране обнаружено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, и два — к южноафриканскому. При этом изолятов, относящихся к бразильскому варианту, в РФ не выявлено.

Как передавал NEWS.ru, украинские учёные передали во Всемирную организацию здравоохранения информацию о новом штамме коронавируса. Согласно приведённым данным, он имеет признаки британского штамма, но с некоторыми особенностями. Также говорилось, что в нём обнаружены признаки, ранее не зафиксированные ВОЗ, включая агрессивность и быструю распространяемость.