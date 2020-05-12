Попова: санитарно-эпидемиологическая ситуация в РФ остаётся тяжёлой

https://static.news.ru/photo/c20dda6c-9454-11ea-844c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в России остаётся напряжённой.

В Российской Федерации на сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая обстановка остается достаточно напряжённой, — сказала Попова на брифинге во вторник.

Она подчеркнула, что количество заболевших коронавирусом ежедневно увеличивается.

Как ранее писал NEWS.ru, в Роспотребнадзоре сообщили, что в России с начала распространения Covid-19 было проведено более 5 миллионов тестов на новый вирус.