Попова: санитарно-эпидемиологическая ситуация в РФ остаётся тяжёлой

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в России остаётся напряжённой.
В Российской Федерации на сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая обстановка остается достаточно напряжённой, — сказала Попова на брифинге во вторник.
Она подчеркнула, что количество заболевших коронавирусом ежедневно увеличивается.
Как ранее писал NEWS.ru, в Роспотребнадзоре сообщили, что в России с начала распространения Covid-19 было проведено более 5 миллионов тестов на новый вирус.
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