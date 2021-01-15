Попова рассказала, сколько россиян можно привить от коронавируса за год

https://static.news.ru/photo/7429d2d8-5754-11eb-b266-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Вакцинация от коронавируса в России должна быть организована так, чтобы уже к осени — традиционному эпидемическому сезону — был сформирован коллективный иммунитет. Такое мнение высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом в первый год вакцинацией можно охватить больше половины населения страны, заявила она на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами страны.

Сегодня звучало несколько цифр — 60%, 80%, 90%, всех привить. Конечно же, очень хочется привить всех и не иметь проблем. Пока так мы не прививаем ни от какой инфекции, тем более в первый год, но то, что мы можем в первый год привить 60% совокупного населения <...> — это очень серьёзное достижение, — цитирует Попову ТАСС.

По оценке Росстата, по состоянию на 1 января 2020 года в России было свыше 146,7 млн постоянных жителей. Таким образом, 60% — это чуть более 88 млн человек.

При этом Попова выразила согласие с коллегами, полагающими, что «в сегодняшнем дне иммунизация должна быть массовой».

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В скором времени возможна регистрация третьего препарата.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил против обязательной вакцинации от коронавируса. Свою позицию он аргументировал тем, что у каждого препарата есть свои противопоказания. В ответ на это глава ЛДПР Владимир Жириновский высказал мнение, что антипрививочные настроения подогревают лоббисты от фарминдустрии, которые заинтересованы в продаже лекарств от коронавируса.

Незадолго до того на большой пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что массовая вакцинация от коронавируса необходима, так как это один из немногих путей преодоления всех вопросов, связанных с пандемией. Он добавил, что российская вакцина эффективна и безопасна, поэтому нет никаких причин не прививаться.

Тем не менее проведённый осенью партией «Единая Россия» опрос показал , что 73% россиян не согласны на прививку, а 4% уверены, что она вовсе не нужна, так как они уже переболели. При этом 93% уверены, что никто не имеет права заставлять их делать прививку, если они этого не хотят, а 7% полагают, что вакцинация должна быть принудительной.

По оценке министра финансов Антона Силуанова, весь процесс может обойтись в 75–100 млрд рублей.

Путин поручил с 18 января начать массовую вакцинацию всех россиян, писал NEWS.ru.