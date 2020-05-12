Попова рассказала, при каком условии в регионах будет смягчены ограничения

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что для того, чтобы в регионах началось снятие ограничительных мер, в день должно проводиться 70 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения.
По её словам, только в таком случае субъект РФ может претендовать право на смягчение режима ограничений, введённого на фоне пандемии коронавируса,
На сегодняшний день эта планка определена на уровне 70 тестов на 100 тысяч населения в день должно производиться в субъекте, — сообщила она на брифинге в Доме правительства.
Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в России остаётся напряжённой.
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