Попова рассказала, при каком условии в регионах будет смягчены ограничения

https://static.news.ru/photo/7da5a634-9459-11ea-b729-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что для того, чтобы в регионах началось снятие ограничительных мер, в день должно проводиться 70 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения.

По её словам, только в таком случае субъект РФ может претендовать право на смягчение режима ограничений, введённого на фоне пандемии коронавируса, передаёт РИА Новости.

На сегодняшний день эта планка определена на уровне 70 тестов на 100 тысяч населения в день должно производиться в субъекте, — сообщила она на брифинге в Доме правительства.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в России остаётся напряжённой.