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Попова предупредила об опасности гриппа после коронавируса

00:37, 25 сентября 2021
Попова предупредила об опасности гриппа после коронавируса Анна Попова Фото: Alexander Kulebyakin/Russian Look/Global Look Press
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что переболевшие коронавирусом россияне являются новой группой риска по гриппу. В эфире телеканала «Россия 1» она подчеркнула, что они первыми должны привиться от гриппа.

Новая группа риска в этом году — это люди, перенёсшие коронавирусную инфекцию. А этот вред остаётся с человеком, разные органы и системы поражаются. Этим людям нужно привиться в первую очередь, — отметила глава Роспотребнадзора.

Иммунолог кандидат Николай Крючков ранее предупреждал, что в 2021 году Россию ожидает более масштабная волна заболеваемости гриппом, чем год назад. 

Ранее стало известно, что в России наблюдается уникальная ситуация с сезонной эпидемией гриппа. Случаи заражения выявлялись с конца июля, сообщила Анна Попова. Она добавила, что прежде групповые случаи заражения гриппом фиксировались в России в августе.

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