Попова предупредила об опасности гриппа после коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что переболевшие коронавирусом россияне являются новой группой риска по гриппу. В эфире телеканала «Россия 1» она подчеркнула, что они первыми должны привиться от гриппа.

Новая группа риска в этом году — это люди, перенёсшие коронавирусную инфекцию. А этот вред остаётся с человеком, разные органы и системы поражаются. Этим людям нужно привиться в первую очередь, — отметила глава Роспотребнадзора.

Иммунолог кандидат Николай Крючков ранее предупреждал, что в 2021 году Россию ожидает более масштабная волна заболеваемости гриппом, чем год назад.

Ранее стало известно, что в России наблюдается уникальная ситуация с сезонной эпидемией гриппа. Случаи заражения выявлялись с конца июля, сообщила Анна Попова. Она добавила, что прежде групповые случаи заражения гриппом фиксировались в России в августе.