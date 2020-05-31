Попова: открытие санаториев без медлицензии будет зависеть от эпидситуации

https://static.news.ru/photo/6b5e3366-a353-11ea-a9d9-fa163e074e61_660.jpg Анна Попова Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Санатории, которые не имеют медицинской лицензии, будут открываться в зависимости от ситуации с коронавирусом в конкретном регионе. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Санатории будут открываться сначала те, у которых есть медицинская лицензия, все рекомендации написаны, вот, все остальные будут открываться чуть позже, в зависимости от эпидситуации, — сообщила глава Роспотребнадзора в эфире телеканала «Россия 1».

NEWS.ru писал, что отдыхающие на пляжах должны соблюдать социальную дистанцию, однако им не нужно носить медицинские маски. Об этом заявила Попова.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, что в России не будет монополии на производство препарата «Авифавир» для лечения коронавирусных больных. Он подчеркнул, что это лекарство должно стать основным для лечения COVID-19 в ближайшее полтора года.