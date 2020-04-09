Попова: никто в мире не может назвать сроки окончания пандемии COVID-19

https://static.news.ru/photo/48df1c82-7b27-11ea-a9c1-fa163e074e61_660.jpg Анна Попова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чёткий прогноз о том, сколько продлиться пандемия коронавируса, дать невозможно. Никто в мире не может назвать сроков её окончания. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, учёные пока не могут предсказать дальнейшее поведение вируса, поскольку наблюдают за ним всего три месяца.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что в настоящее время ведётся разработка комплексного плана, направленного на предотвращение распространения COVID-19 и других инфекционных заболеваний. Позднее он будет представлен Совету Евразийской экономической комиссии, сообщает ТАСС.

В России на сегодняшний день зафиксировано 11,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 795 человек, умерли – 94.

В мире насчитывается 1,6 млн инфицированных. Скончались более 96 тысяч человек, выздоровели – 361,2 тысячи.

Как ранее писал NEWS.ru, Попова призвала регионы принимать ограничительные меры в связи с коронавирусом, исходя из эпидемической ситуации. При этом она подчеркнула, что приоритетом является здоровье каждого гражданина.