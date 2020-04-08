Попова: в регионах меры из-за COVID-19 нужно принимать исходя из ситуации

https://static.news.ru/photo/6996c54e-79c7-11ea-a44b-fa163e074e61_660.jpg Анна Попова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ограничительные меры в регионах России из-за ситуации с распространением коронавируса должны приниматься исходя из эпидемической ситуации, в интересах здоровья людей и экономики страны. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Решения должны приниматься в соответствии с эпидемической ситуацией. В интересах экономики РФ. Но в первую очередь забота о здоровье каждого гражданина должна быть основным фактором, влияющим на все управленческие решения, — сказала руководитель ведомства в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Ранее NEWS.ru писал, что ограничительные меры, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции COVID-19, не должны парализовать жизнь в регионах. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания с министрами и главами субъектов Федерации. По словам главы государства, действовать по единому шаблону не только неэффективно, но и вредно. Он потребовал учитывать ситуацию в каждом населённом пункте и «принимать адекватные, хорошо просчитанные профилактические меры».

По последним данным, в мире более 1,44 миллиона человек заразились коронавирусом, умерли свыше 83 тысяч, более 309 тысяч выздоровели.

В России на 8 апреля зарегистрированы 8674 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксированы 66 летальных исходов, выздоровели 597 человек.