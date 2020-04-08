Путин потребовал не перегибать с запретами в регионах из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/4461fb58-799b-11ea-aaa6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Ограничительные меры, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции COVID-19, не должны парализовать жизнь в регионах. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания с министрами и главами субъектов Федерации.

По словам главы государства, действовать по единому шаблону не только неэффективно, но и вредно. Он потребовал учитывать ситуацию в каждом населённом пункте и «принимать адекватные, хорошо просчитанные профилактические меры».

Нельзя останавливать экономику, закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий невзирая на обстановку, даже когда в регионе зафиксированы единичные случая заражения, — подчеркнул Путин.

Он предупредил, что такие непродуманные шаги могут привести к разрушительным последствиям.

Даже в Москве с её плотностью населения и концентрацией транспортных потоков нет повсеместного закрытия предприятий, напомнил президент.

Ранее, как писал NEWS.ru, председатель правительства Михаил Мишустин раскритиковал закрытие границ и введение жёсткого карантина в отдельных регионах. Он призвал глав субъектов Федерации не путать местные полномочия с федеральными.

В заочную полемику с премьер-министром вступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он высказал уверенность, что председателю кабмина дали ложную информацию, и заверил, что запрета на перемещение грузов нет, однако высказался за ограничения на перемещение граждан.

Вскоре после этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит противоречий в позициях руководителя кабмина и чеченского дилера. Он отметил, что «регионы имеют полномочия в определении жёсткости изоляции, которая была введена по стране».