Кадыров: Мишустину дали ложную информацию о закрытии границ Чечни

https://static.news.ru/photo/758e15f4-7829-11ea-9f9f-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику премьер-министра Михаила Мишустина, который осудил закрытие границ и введение жёсткого карантина в отдельных регионах страны. По словам Кадырова, председателю кабмина дали ложную информацию.

Кадыров опроверг информацию о запрете на въезд транспорта в республику и добавил, что ни Мишустин, ни представители правоохранительных органов, ни члены всероссийского оперативного штаба по коронавирусу не связывались с руководством Чечни.

Глава республики заявил, что Чечня первой принимает меры, необходимые для того, чтобы прервать распространение инфекции, и не считает их незаконными или исключительными.

Ради спасения жизни можно и две недели, и два месяца находиться в изоляции, можно идти на любые жёсткие меры. Люди в колониях живут годами и не умирают от этого, — написал Кадыров.

Чеченский глава добавил, что республика готова к любому развитию ситуации, «лишь бы не мешали сплетнями».

Как писал NEWS.ru, Кадыров призвал чеченцев вернуться домой до 5 апреля, а людей без местной прописки обещал не впускать в республику. Мишустин 6 апреля осудил практику закрытия границ субъектов РФ и попросил губернаторов не путать региональные полномочия с федеральными.