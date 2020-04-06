Мишустин указал на недопустимость закрытия границ регионов из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/f8a25524-77eb-11ea-af9c-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Председатель правительства России Михаил Мишустин выступил с критикой в адрес губернаторов ряда регионов, которые закрыли границы для противодействия распространению коронавируса.

Во время совещания с главами субъектов 6 апреля премьер указал на то, что управленцы не должны путать региональные полномочия с федеральными.

Ограничения нужно вводить адекватные, соответствующие ситуации, — цитирует Мишустина Пятый канал.

Вместе с тем он добавил, что людям не стоит забывать о личной ответственности и пренебрегать соблюдением санитарных правил в сложной эпидемиологической ситуации.

Глава кабинета министров подчеркнул, что сегодня в России не ощущают нехватки лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты или медицинского оборудования. Также, по его словам, больницы во всех регионах укомплектованы необходимым количеством аппаратов ИВЛ в случае, если ситуация с коронавирусом обострится.

Ранее Мишустин заявил на совещании, что тесты на коронавирусную инфекцию нового типа будут делать по программе обязательного медицинского страхования. Всего в РФ проведено более 758 тысяч лабораторных исследований на выявление коронавируса COVID-19, писал NEWS.ru.

По последним данным, в мире насчитывается более 1,27 миллиона человек, инфицированных COVID-19, скончались 66 498, поправились 262 985. За последние сутки в России подтверждено 954 случая новой коронавирусной инфекции в 49 регионах страны. Всего в стране на 6 апреля зарегистрированы 6343 заболевших в 80 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 406 человек.