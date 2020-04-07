В Кремле не увидели разногласий между Мишустиным и Кадыровым из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/45323092-78bb-11ea-b9b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Противоречий в позициях председателя правительства Михаила Мишустина и главы Чечни Рамзана Кадырова о режиме ограничений на границах регионов из-за эпидемии коронавируса в Кремле не видят. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «регионы имеют полномочия в определении жёсткости изоляции, которая была введена по стране».

Он отметил, что Мишустин говорил о недопустимости закрытия регионов, на что из Чечни пришло уточнение: ни о каком закрытии региона речи не идет.

Речь в основном шла о закрытии границ в плане препятствования товарным потокам, транзитным перевозкам, доставки грузов, медикаментов. Глава Чечни заверил, что эти потоки не затрудняются и им ничто не препятствует, — цитирует Пескова «Интерфакс».

Пока нет иных сигналов, говорить о каких-либо разногласиях нельзя подчеркнул представитель Кремля.

Вместе с тем, он отметил, что главам регионов «необходим режим взаимодействия с федеральными властями».

Ранее, как писал NEWS.ru, Кадыров ответил на критику Мишустина, который осудил закрытие границ и введение жёсткого карантина в отдельных регионах. По словам главы Чечни, председателю кабмина дали ложную информацию.