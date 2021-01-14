Попова назвала ситуацию с COVID-19 в стране спокойной

https://static.news.ru/photo/7fd5d67c-574a-11eb-8297-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России «ровная и спокойная». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

По её словам, если сравнивать графики заражения с другими странами, то кривая заболеваемости в России «достаточно плавная и пологая».

В самом деле, на фоне проблем в других странах Российская Федерация выглядит ровно и спокойно, — цитирует Попову ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее Анна Попова рассказала, что риски заражения коронавирусом будут минимальны, а больницам не потребуются дополнительные койки, если следовать рекомендациям Роспотребнадзора. Она также отметила, что в стране фиксируется стабилизация ситуации с COVID-19. В частности, по её словам, число госпитализируемых пациентов с коронавирусом впервые за 10 дней 2021 года сократилось на 16%.

Она также указала на то, что Россия уверенно преодолела период пандемии в 2020 году, а всплески заболеваемости были локализованы. Кроме того, в ближайшие дни в стране могут зарегистрировать третью вакцину от коронавируса.

По данным на 14 января, в России с начала пандемии количество заражённых COVID-19 достигло 3 520 531, из них 24 715 случаев зафиксировано за прошедшие сутки. Жертвами вируса стали 64 495 заболевших. Выздоровели 2 909 680 человек.