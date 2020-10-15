Попова назвала сферу с самым высоким числом заболевших COVID-19

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Основная масса заболевших коронавирусом — люди в возрасте от 30 до 60 лет, самый высокий удельный вес среди заболевших — у работников офисов и чиновников. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в онлайн-формате.

Основная масса заболевших — это люди от 30, 39 даже лет, до 60, в первую очередь работающее население. И среди них самый высокий удельный вес — это работники офисов и структуры госуправления, — цитирует ТАСС Попову.

Глава Роспотребнадзора предположила, что люди ещё не умеют работать в условиях ограничений, что офисные помещения хуже организованы, или что система организаций так устроена, что соблюдение всех санитарных требований оставляет желать лучшего.

Как писал NEWS.ru, учащиеся 6–11-х классов чаще других болели новой коронавирусной инфекцией, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Из-за того что учеников этих классов перевели на «дистанционку», то, по словам Раковой, нагрузка на школы снизится практически на 50%. У школ появится возможность обеспечить дополнительные меры сосредоточения детей внутри здания гораздо больше. Больше возможностей организовать правильный проход, организовать непересечение детей в столовой, развести их по этажам.