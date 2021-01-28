Попова назвала долю россиян с антителами к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/4cf2bf64-6180-11eb-8005-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россияне уже научились жить в реалиях пандемии COVID-19.

Главный санитарный врач России в интервью Первому каналу сообщила, что у 20–25% российских граждан есть антитела к SARS-CoV-2. Попова выразила надежду, что уже в 2021 году люди смогут перестать носить защитные аксессуары. Она пояснила, что её оптимизм вызван началом массовой вакцинации.

Попова также рассказала, что новые тест-системы, созданные в России, могут выявлять мутировавшие разновидности коронавируса. Глава Роспотребнадзора продемонстрировала один из таких приборов. По её словам, диагностика с помощью новой тест-системы будет проводиться за 40 минут.

Ранее заведующая клиническим отделом инфекционной патологии ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Понежева заявила, что не стоит проходить вакцинацию повторно, если пациент заболел после первой прививки от COVID-19. Она также добавила, что через три-шесть месяцев после болезни необходимо измерить уровень антител, писал NEWS.ru.

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».