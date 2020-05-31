Попова: COVID-19 может быть связан с нарушением свёртываемости крови

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Течение COVID-19 может быть связано с нарушением свёртываемости крови, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, ещё месяц с небольшим назад не было известно, как новое заболевание воздействует на организм человека в период клинических проявлений.

Стало понятно, что это иной патогенез, что это патогенез, связанный с нарушением свёртываемости крови, с особенностью сосудов и так далее, — подчеркнула Поопова в эфире телеканала «Россия 24».

Она также выразила уверенность в том, что и сегодня вирус до конца не изучен.

Как писал NEWS.ru, ирландские учёные выяснили, дефицит какого витамина в организме может привести к неблагоприятному течению коронавируса. За сопротивление иммунной системы респираторным инфекциям, в том числе COVID-19, отвечает витамин D.