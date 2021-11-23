Понятие генетической информации может появиться в законодательстве России

Понятие генетической информации могут закрепить в российском законодательстве, сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, координатор палаты молодых законодателей Александр Варфоломеев «Парламентской газете». По его словам, сейчас этот вопрос никак не урегулирован, а генетическая информация нуждается в особом порядке сбора, хранения и применения. Она признаётся учёными как часть медицинских данных.

Определение правового статуса генетической информации позволит, во-первых, понимать, что охватывается самим понятием «генетическая информация». А во-вторых, прописать чёткие правила, как эти данные должны собираться, как они могут использоваться и кто ответственен за их сохранность. Все эти вопросы мы обсудили на круглом столе в Совете Федерации, инициатором которого выступила палата молодых законодателей при палате регионов, — сказал Варфоломеев.

Он добавил, что сфера работы с генетической информацией наиболее развита в Израиле — там приняли соответствующий закон ещё в 2000 году. Также правовые нормы урегулированы в Бельгии, Италии, Испании, Израиле, Индии, Саудовской Аравии и Новой Зеландии.

Ранее к правовому регулированию геномных исследований призвал президент России Владимир Путин. По его словам, речь идёт не только о правовом регулировании, но и о соблюдении этических норм.