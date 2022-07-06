Помощника главы МВД задержали по делу о злоупотреблении полномочиями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Помощника главы МВД России генерал-лейтенанта Сергея Умнова задержали по делу о злоупотреблении полномочиями высокопоставленными полицейскими в Санкт-Петербурге. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания в Москве, рассказали ТАСС в столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

Умнов был задержан и доставлен в Москву. Он находится в ИВС на Петровке, 38, - пояснили в ОНК.

По словам ее представителей, генералу предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. Он себя виновным не признает.

Ранее сообщалось, что дело о злоупотреблении должностными полномочиями генералами МВД в Петербурге было возбуждено в июле 2020 года. Изначально производство велось в ГСУ СКР по региону, после его передали в центральный аппарат.

В числе его фигурантов, наряду с Умновым, начальник ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти генерал-майор Алексей Семёнов и бывший главный тыловик того же главка генерал-майор в отставке Иван Абакумов. 5 июля у них, а также нескольких сотрудников правоохранительных органов в звании полковника, прошли обыски.

Согласно материалам дела, фигуранты якобы «настойчиво рекомендовали» местным предпринимателям жертвовать средства в «Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти». Эти деньги практически без всякого контроля расходовались на полицейские мероприятия, «принося определённые преференции и жертвователям».