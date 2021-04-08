Помощницу прокурора Москвы заподозрили в получении взятки

https://static.news.ru/photo/2fb0a1f4-987c-11eb-b142-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Старший помощник прокурора Москвы Елена Кишкурно задержана по подозрению в получении взятки. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», передаёт ТАСС.

Женщина вину не признаёт.

В своей должности Кишкурно занимается обеспечением надзора за исполнением законов на особо режимных объектах. Связано ли инкриминируемое её деяние напрямую с исполнением служебных обязанностей, не уточняется.

Ранее, как писал NEWS.ru, бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, проходящий по уголовному делу о взяточничестве, признался в получении от бизнесмена Бориса Шпигеля 20 млн рублей. При этом он подчеркнул, что средства предназначались для избирательной кампании.