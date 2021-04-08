Помощницу прокурора Москвы заподозрили в получении взятки

Старший помощник прокурора Москвы Елена Кишкурно задержана по подозрению в получении взятки. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере»,
Женщина вину не признаёт.
В своей должности Кишкурно занимается обеспечением надзора за исполнением законов на особо режимных объектах. Связано ли инкриминируемое её деяние напрямую с исполнением служебных обязанностей, не уточняется.
Ранее, как писал NEWS.ru, бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, проходящий по уголовному делу о взяточничестве, признался в получении от бизнесмена Бориса Шпигеля 20 млн рублей. При этом он подчеркнул, что средства предназначались для избирательной кампании.