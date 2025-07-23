Помощь при депрессии: как не навредить близкому

Депрессия близкого человека часто ставит в тупик — хочется помочь, но непонятно как. Важно понимать, что это серьезное состояние, требующее профессиональной помощи, но поддержка родных тоже крайне ценна. Главное — не пытаться «вытащить» человека силой, а создать безопасное пространство.

Поддержка начинается с принятия и безоценочного присутствия. Вместо советов «взбодриться» лучше просто быть рядом, слушать и давать понять, что его чувства важны. Предлагайте конкретную помощь — сходить в магазин, приготовить еду, но не настаивайте. Избегайте фраз вроде «у других проблемы серьезнее», они только усиливают чувство вины. Поощряйте обращение к специалисту, но мягко, без давления. Помните, что ваша задача — не вылечить, а поддерживать, сохраняя при этом свои психологические границы.

Ранее сообщалось, что заедать депрессию можно с пользой. Некоторые продукты стимулируют выработку серотонина — «гормона счастья». Однако важно не злоупотреблять сладким и жирным.