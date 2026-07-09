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09 июля 2026 в 07:18

Помидоры перезрели — не беда! Готовлю из них томатный крем-соус в средиземноморском стиле

Фото: D-NEWS.ru
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Долго искал способ сделать обычную рыбу хитом ужина. Нашел: этот соус с томатами, анчоусами и маслинами превращает даже простую треску в ресторанное блюдо.

Ингредиенты

Помидоры — 1 кг, маслины — горсть, филе анчоуса — 3 шт., чеснок — 2 зубчика, петрушка — пучок, оливковое масло — 3 ст. л., соль и перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала бланширую помидоры: обдаю кипятком, снимаю кожицу, режу мякоть кубиками. Самое нудное — вынимаю семена, чтобы соус был гладким и густым. Тем временем давлю маслины ножом, вынимаю косточки и рублю мякоть. В сковороде на оливковом масле обжариваю мелко рубленные анчоусы с чесноком — минуты три, до аромата. Закидываю помидоры, маслины и половину петрушки. Через 10 минут добавляю остатки зелени, тушу еще 2 минуты — и готово. Подаю горячим или холодным, хоть к пасте, хоть к рыбе, хоть на брускетту.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Больше всего удивило, как анчоусы растворяются в томатной массе, оставляя лишь намек на море. Рекомендую добавлять щепотку сахара, если помидоры кисловаты, и не передерживать на огне — 30 минут ровно, иначе уйдет свежесть.

Проверено редакцией
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