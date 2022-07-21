Пользователи «ВКонтакте» смогут заранее создавать видеоконференции

Фото: Пресс-служба «ВКонтакте»

«VK Звонки» представил раздел планирования, благодаря которому пользователи смогут заранее создавать видеоконференции и отправлять ссылки на них участникам. В указанное время звонок станет активным и собеседники смогут присоединиться к беседе, сообщает пресс-служба социальной сети.

Мы хотим сделать платформу «VK Звонки» удобной для самых разных вариантов использования, в том числе как профессионального инструмента для решения деловых и учебных задач. Раздел планирования является одним из ключевых для выстраивания рабочих процессов и повышения эффективности команды. Это то, что профессиональные пользователи просили у нас в первую очередь, — заявила СЕО «ВКонтакте» и «VK Звонков» Марина Краснова.

Фото: Пресс-служба «ВКонтакте»

Она уточнила, что новый функционал «VK Звонков» поможет организовать совместную работу над проектом, а также проводить различные мероприятия, лекции и вебинары и связываться с клиентами. Кроме того, для использования «VK Звонков» можно создать отдельный аккаунт VK ID, который не будет привязан к личной странице в соцсети «ВКонтакте». А по ссылке к звонку также можно подключиться анонимно.

Фото: Пресс-служба «ВКонтакте»

Ранее «ВКонтакте» запустила возможность создавать vmoji — виртуальные аватары с изображением человека, теперь пользователи смогут создавать стикеры с собственными героями. Делиться такими эмодзи россияне смогут в чатах, комментариях, а также в историях и клипах.