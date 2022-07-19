«ВКонтакте» запустила возможность создавать vmoji — виртуальные аватары с изображением человека, теперь пользователи смогут создавать стикеры с собственными героями. Делиться такими эмодзи россияне смогут в чатах, комментариях, а также историях и клипах, сообщает пресс-служба социальной сети.
Не так важно, звоните ли вы по видео, переписываетесь с собеседником в чате или сидите с ним в одной комнате — мы развиваем платформу таким образом, чтобы наши технологии стирали любые барьеры в общении и вы не чувствовали никакой дистанции, получая возможность полноценно выражать себя, свои эмоции, чувство вкуса. ВКонтакте много лет позволяет решать в виртуальном мире задачи, которые раньше были доступны только в офлайне, а теперь востребованы и привычны внутри социальной сети, — заявил технический директор ВКонтакте Александр Стоболь.
Технологии распознавания лиц и генеративные модели ВКонтакте дают возможность смоделировать аватар, похожий на человека, изображённого на фотографии. Чтобы создать такую коллекцию стикеров, достаточно загрузить свое селфи или понравившуюся фотографию в специальный редактор. Нейросеть «ВКонтакте» сама предложит пользователю внешний вид такого аватара.
Ранее стало известно, что «ВКонтакте» позволит авторам монетизировать прямые эфиры за счёт коротких рекламных роликов не больше 30 секунд перед самим эфиром. Инструмент будет доступен авторам сообществ, которые подключены к программе монетизации видео. Подключиться можно в один клик.