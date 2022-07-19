Пользователи «ВКонтакте» смогут создавать стикеры со своим изображением

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

«ВКонтакте» запустила возможность создавать vmoji — виртуальные аватары с изображением человека, теперь пользователи смогут создавать стикеры с собственными героями. Делиться такими эмодзи россияне смогут в чатах, комментариях, а также историях и клипах, сообщает пресс-служба социальной сети.

Не так важно, звоните ли вы по видео, переписываетесь с собеседником в чате или сидите с ним в одной комнате — мы развиваем платформу таким образом, чтобы наши технологии стирали любые барьеры в общении и вы не чувствовали никакой дистанции, получая возможность полноценно выражать себя, свои эмоции, чувство вкуса. ВКонтакте много лет позволяет решать в виртуальном мире задачи, которые раньше были доступны только в офлайне, а теперь востребованы и привычны внутри социальной сети, — заявил технический директор ВКонтакте Александр Стоболь.

Технологии распознавания лиц и генеративные модели ВКонтакте дают возможность смоделировать аватар, похожий на человека, изображённого на фотографии. Чтобы создать такую коллекцию стикеров, достаточно загрузить свое селфи или понравившуюся фотографию в специальный редактор. Нейросеть «ВКонтакте» сама предложит пользователю внешний вид такого аватара.

Фото: vk.com/press/vmoji-launch

Ранее стало известно, что «ВКонтакте» позволит авторам монетизировать прямые эфиры за счёт коротких рекламных роликов не больше 30 секунд перед самим эфиром. Инструмент будет доступен авторам сообществ, которые подключены к программе монетизации видео. Подключиться можно в один клик.