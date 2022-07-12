«ВКонтакте» позволит авторам монетизировать прямые эфиры

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

«ВКонтакте» позволит авторам монетизировать прямые эфиры за счёт коротких рекламных роликов не больше 30 секунд перед самим эфиром, сообщает пресс-служба соцсети. Инструмент будет доступен авторам сообществ, которые подключены к программе монетизации видео. Подключиться можно в один клик.

Мы анализируем востребованность разных форматов монетизации контента у рекламодателей, и вопросы про прямые трансляции были одними из самых частых. В последнее время количество активных авторов, которые проводят стримы на нашей платформе, выросло. Наша команда также активно развивает рекомендательные алгоритмы, которые помогают авторам повышать охваты, а пользователям находить новый разнообразный и релевантный контент, — рассказала СЕО «ВКонтакте» Марина Краснова.

Она добавила, что соцсеть планирует добавлять новые способы получения дохода для авторов, прорабатывать игровые механики монетизации контента.

Фото: Пресс-служба ВКонтакте

«VK Видео» отмечает активный рост интереса к монетизации видео: с начала марта подключённых к программе сообществ стало в 4,5 раза больше, на своих видео зарабатывают свыше шести тысяч пабликов.

Ранее сообщалось, что пользователи «ВКонтакте» смогут заранее создавать ссылки на звонки, делиться ими с пользователями, запускать и завершать конференции по расписанию и автоматически включать запись беседы. Полученное приглашение позволит присоединиться к беседе через приложение «VK Звонки» или веб-версию платформы.