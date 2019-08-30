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Мнения пользователей социальной сети «ВКонтакте» относительно изменившихся правил призыва в армию разделились. Кто-то считает службу по классической системе пережитком прошлого, а некоторые — положительным моментом в резюме.

По словам Геннадия Карамана, служить в армии необходимо два года, чтобы было время и на теорию, и на практику. Ему возражает другой пользователь, считающий, что будущее — за службой по контракту. Иван Леонов пишет, что призыв нужно вовсе отменить, в то время как Василий Рабинович называет службу немалым плюсом в резюме.

Как ранее писал News.ru, в России изменили правила призыва в армию. Российские срочники получили возможность демобилизоваться досрочно в случае рождения второго ребёнка или появления других оснований для увольнения. Воспользоваться этим правом могут в том числе и те, кто был призван до вступления поправок в силу. Для этого достаточно подачи простого заявления. Также внесённые поправки позволяют призывникам отказаться от отсрочки от срочной службы и пойти в армию. Нововведение, в частности, распространяется на родных братьев или сыновей погибших на службе военных, студентов очной формы обучения, а также обладателей учёной степени.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал изменения положительными, так как они делают службу в армии привлекательнее.