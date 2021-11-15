Пользователи соцсетей сгруппировали антипрививочников по типажам

Пользователи социальных сетей выделили несколько типичных образов среди антипрививочников. Получившиеся группы проанализировало издание Live 24. Так, «эксперт» разбирается в теме лучше создателей вакцин, врачей и Всемирной организации здравоохранения. Он заваливает оппонентов ссылками на псевдонаучные сайты или видео блогеров, но игнорирует материалы научных исследований.

«Дитя природы» выступает за народную медицину, проверенную временем. Среди данной группы есть апеллирующие к иммунитету — естественному, подкреплённому травяным настоем и чесноком.

Встречаются также «познавшие истину» — это люди, опасающиеся чипов и слежки. Сообщают об этом они, кстати, нередко со смартфонов через открытые сети Wi-Fi. В этом ответвлении популярна версия о массовом эксперименте над людьми, исходя из которой коронавируса не существует.

«Правозащитники» выступают за права человека, имея в виду в первую очередь свои, а не тех людей, кого они могут заразить. «Знакомые» рассказывают об умерших от вакцин очень дальних родственниках или знакомых. «Ипохондрики» находят у себя болезни, которые с прививками не совместимы.

И наконец, есть «хитрецы»: они покупают сертификаты и гордятся тем, что обманули систему.

Ранее сообщалось, что купившие сертификат о вакцинации вынуждены прививаться подпольно. Это происходит потому, что пациенты не могут поставить вакцину в бюджетном медучреждении, так как их данные уже занесены в реестр.