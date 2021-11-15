Forbes: купившие сертификат о вакцинации вынуждены прививаться подпольно

Россиянам с купленными прививочными сертификатами приходится делать прививку «подпольно». Это происходит потому, что пациенты не могут поставить вакцину в бюджетном медучреждении, так как их данные уже занесены в реестр. Об этом Forbes сообщили работник частной клиники и источник, близкий к Минздраву.

В одной из медицинских сетей Москвы, входящей в рейтинг крупнейших частных клиник, рассказали , что в последние недели им ежедневно поступают десятки заявок от пациентов, купивших поддельные сертификаты и желающих сделать настоящую прививку на фоне борьбы с подделками. Формально купивший сертификат не сможет получить прививку в государственной поликлинике: сведения о всех вакцинированных вносятся в государственный регистр и новую прививку можно сделать не раньше, чем через полгода после последнего «укола». При этом срок действия QR-кодов действителен в соответствии с ранее купленным сертификатом.

Источник, близкий к Минздраву, допускает, что обладатель фальшивого документа может привиться в коммерческой клинике, где контроль за учётом вакцины ниже. Он также признаёт существование сертификатов на медицинском черном рынке, но, по его словам, эта проблема является системной и касается не только России.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал подделку сертификатов о вакцинации от коронавируса уголовным преступлением, за которое следует наказывать по аналогии с европейским законодательством. По данным СМИ, в ЕС за использование поддельных сертификатов грозит наказание от денежного штрафа до тюремного заключения на срок до шести лет по статье о мошенничестве и подделке документов.

В РФ владельцы поддельных сертификатов подпадают под статью 327 УК о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов, госнаград, штампов, печатей и бланков. В качестве наказания предусматривается лишение свободы на срок до двух лет с выплатой крупного штрафа.