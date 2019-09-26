https://static.news.ru/photo/455b1e42-e097-11e9-89fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Задача для школьников поставила в тупик пользователей Twitter. Фотографию из учебника опубликовал в социальной сети человек с ником Kema.

Он объяснил, что лёгкий вопрос не должен вызвать проблем. Однако он не смог решить задачу.

got this from fb, lama tengok, baru faham pic.twitter.com/I7Be9yAPK7 — Kema (@amldrss) 20 сентября 2019 г.

В ответ другие пользователи начали делиться своими успехами в решении.

Нужно быть гением, чтобы решить такие задачи, — написал QayyWhy .

Затем комментаторы начали просить решение задачи. Оказалось, что упражнение имеет название «распознавание слов».

Мы распознаем слова как шаблоны, а не читаем их по буквам. Проще обнаружить орфографические ошибки, — объяснил Danieleskay .

Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп выступил с речью в штате Вирджиния. Лидер не обратил внимания на жука, ползавшего среди его волос. Однако насекомое заметили пользователи Сети.