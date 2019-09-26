Задача для школьников поставила в тупик пользователей Twitter. Фотографию из учебника
Он объяснил, что лёгкий вопрос не должен вызвать проблем. Однако он не смог решить задачу.
got this from fb, lama tengok, baru faham— Kema (@amldrss)
pic.twitter.com/I7Be9yAPK7 20 сентября 2019 г.
В ответ другие пользователи начали делиться своими успехами в решении.
Нужно быть гением, чтобы решить такие задачи, — написал
QayyWhy.
Затем комментаторы начали просить решение задачи. Оказалось, что упражнение имеет название «распознавание слов».
Мы распознаем слова как шаблоны, а не читаем их по буквам. Проще обнаружить орфографические ошибки, — объяснил
Danieleskay.
21 сентября 2019 г.
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