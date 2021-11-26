Пользователи «Одноклассников» смогут создавать слайд-шоу из фотографий

Социальная сеть «Одноклассники» запустила сервис «Воспоминания», который позволит пользователям создавать ролики со слайд-шоу из ранее опубликованных фотографий. Запуск сервиса приурочен ко дню Матери: перед 28 ноября пользователи, ранее отмечавшие своих матерей на фотографиях, получат персональные ролики с этими снимками, сообщает пресс-служба «Одноклассников».

С помощью технологии распознавания лиц алгоритмы ОК автоматически выберут памятные снимки, на которых была отмечена мама, откадрируют их и создадут мини-фильм. При желании пользователи смогут поменять название видео, порядок фотографий или убрать неудачные кадры, — говорится в сообщении.

Сервис «Воспоминания» станет доступен всем пользователям социальной сети в ближайшее время. Они смогут создавать и редактировать уникальные слайд-шоу в своём профиле. К тому же, пользователи «Одноклассников» смогут наложить на свой ролик музыку из каталога приложения. Сервис будет доступен как в декстопной версии социальной сети, так и на платформах IOS и Android.

Ранее «Одноклассники» разместила на странице авторизации телефон службы доверия для жертв домашнего насилия. Обратившись по нему, пострадавшие смогут получить помощь и психологическую поддержку.