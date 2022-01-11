Пользователи «Одноклассников» отправили более 900 млн подарков к 1 января

Пользователи социальной сети «Одноклассники» отправили друг другу более 900 млн подарков с 30 декабря по 1 января. При этом подарки с изображением символа 2022 года — тигра были популярнее всего среди пользователей соцсети, сообщили в пресс-службе «Одноклассников».

Подарок с изображением тигра стал самым популярным среди подарков — символ года по китайскому календарю дарили друзьям и близким более 18,5 млн раз. Кроме того, в новогоднюю ночь абсолютно каждый пользователь мог получить персональный подарок со своим именем. Перед Новым годом ОК пополнили базу именных подарков более чем на 300 тысяч позиций, — говорится в сообщении.

На первом месте по количеству отправленных подарков оказались пользователи из Москвы, на втором месте расположился Новосибирск, а замыкает тройку лидеров Краснодар. Наиболее щедрой на поздравления оказалась пользовательница «Одноклассников», которая за три дня отправила более 13 тыс. подарков.

Ранее «Одноклассники» оценили доброжелательность россиян в соцсети. Самыми позитивными в своих реакциях в 2021 году были пользователи из Забайкальского края, Татарстана, Башкирии, Алтайского и Хабаровского краёв.