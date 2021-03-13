Пользователей TikTok впечатлили последствия 21 года курения в доме

https://static.news.ru/photo/bcb35afe-8497-11eb-84b0-96000091f725_660.jpg Фото: Gerhard Kraus/imageBROKER.com/Global look Press

Женщина опубликовала в TikTok видео последствий 21 года курения, которые ужаснули интернет-пользователей.

Пользовательница @camelgum показала, как отмывает стены и пол дома после предыдущих жильцов. На кадрах видно, что стена оранжевого цвета после очищения становится белой. Кроме того, автор продемонстрировала ковёр, на котором остались следы от окурков, а также налёт от сигаретного дыма на плитке, потолке, линолеуме и бытовой технике.

Видео набрало 17,8 млн просмотров, 2,4 млн лайков и свыше 38 тысяч комментариев.

Ранее NEWS.ru писал, что австралийка стала жертвой необычных симптомов онкологического заболевания, связанного с курением. Лицо, шея и верхняя часть тела 51-летней женщины покрылось лёгким пушком. Кроме появления волос её преследовала постоянная усталость, она начала кашлять и стала терять вес. После того как её обследовали врачи, выяснилось, что у неё 12-миллиметровая аденокарцинома, располагающаяся в правом лёгком.