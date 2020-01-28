https://static.news.ru/photo/2db56df0-41d7-11ea-b109-fa163e074e61_660.jpg Фото: raexp.ru

Государственный стандарт по проведению полярных исследований вступил в силу в России во вторник, 28 января.

Как сообщили ТАСС в Росстандарте, новый ГОСТ устанавливает основные термины в области полярной деятельности, включая международную. Впервые получат официальное определение такие термины, как «полярный паспорт», «специальная полярная техника», «полярная авиация», «дрейфующая полярная станция» и ряд других.

Глава Росстандарта Алексей Абрамов отметил, что новый ГОСТ, среди прочего, ляжет в основу инфраструктурного и технологического развития Заполярья.

28 января 2020 года Россия и мир отмечают 200-летие открытия Антарктиды экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о важности научной деятельности России в антарктическом регионе. Как передавал NEWS.ru, глава государства отметил, что российское присутствие в Антарктиде идёт во благо всему миру.