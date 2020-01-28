Государственный стандарт по проведению полярных исследований вступил в силу в России во вторник, 28 января.
Как
Глава Росстандарта Алексей Абрамов отметил, что новый ГОСТ, среди прочего, ляжет в основу инфраструктурного и технологического развития Заполярья.
28 января 2020 года Россия и мир отмечают 200-летие открытия Антарктиды экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о важности научной деятельности России в антарктическом регионе. Как передавал NEWS.ru, глава государства отметил, что российское присутствие в Антарктиде идёт во благо всему миру.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен