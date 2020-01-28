Российская антарктическая экспедиция, наращивая научное присутствие РФ на континенте, действует на благо всего человечества. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин.
Вы, участники Российской антарктической экспедиции, ставите перед собой новые масштабные задачи, наращиваете научное присутствие России на Белом континенте, — говорится в телеграмме политика участникам мероприятий, посвященных 200-летию открытия Антарктиды.
Президент подчеркнул, что российские учёные вносят большой вклад в укрепление международной кооперации и добрососедства, а также помогают сохранить уникальную экосистемы.
Как ранее писал NEWS.ru, в Антарктиде пройдут масштабные исследования. Экспедиция посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. Специалисты планируют выполнить гравиметрическую съёмку, что позволит правильно определить форму Земли. Кроме того, они уточнят положение Южного магнитного полюса, а также изучат гидрологический режим, в том числе солёность, температуру, скорость распространения звука в воде
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