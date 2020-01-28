Фото: raexp.ru

Исследования Антарктиды последних десятилетий позволили учёным убедиться в том, что ледяные шапки вокруг Южного полюса действительно тают. Однако этот процесс происходит неравномерно в разных частях самого южного континента.

Российский полярник и океанолог Валерий Лукин затронул тему глобального потепления в беседе с «Ридусом». По его словам, реальный эффект изменений климата отмечается в Западной Антарктиде, где ледяной щит был изначально...