В Антарктиде пройдут масштабные исследования. Об этом сообщил руководитель кругосветной океанографической экспедиции ВМФ РФ Олег Осипов.
Экспедиция посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. Специалисты планируют выполнить гравиметрическую съёмку, что позволит правильно определить форму Земли. Кроме того, они уточнят положение Южного магнитного полюса, а также изучат гидрологический режим, в том числе солёность, температуру, скорость распространения звука в воде,
Ранее NEWS.ru сообщал, что томские учёные нашли в местах таяния вечной мерзлоты в Арктике аномальные для тундры зелёные оазисы с коврами из трав и цветов. Специалисты не исключают, что уже в ближайшие годы в арктической зоне появятся животные, для которых этот ареал не является типичным.
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