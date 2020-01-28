https://static.news.ru/photo/6a44ab62-41b1-11ea-8b16-fa163e074e61_660.jpg Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» Фото: mil.ru

В Антарктиде пройдут масштабные исследования. Об этом сообщил руководитель кругосветной океанографической экспедиции ВМФ РФ Олег Осипов.

Экспедиция посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. Специалисты планируют выполнить гравиметрическую съёмку, что позволит правильно определить форму Земли. Кроме того, они уточнят положение Южного магнитного полюса, а также изучат гидрологический режим, в том числе солёность, температуру, скорость распространения звука в воде, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что томские учёные нашли в местах таяния вечной мерзлоты в Арктике аномальные для тундры зелёные оазисы с коврами из трав и цветов. Специалисты не исключают, что уже в ближайшие годы в арктической зоне появятся животные, для которых этот ареал не является типичным.