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Томские учёные во время экспедиции на Ямал обнаружили в местах таяния вечной мерзлоты аномальные для тундры зелёные оазисы с коврами из трав и цветов.

Нарушенная вечная мерзлота в процессе таяния начала отдавать почве элементы минерального питания, которые содержались в глубоких мёрзлых слоях, — говорится в сообщении на сайте Томского государственного университета.

В результате исследователи впервые увидели в Арктике оазисы, где начали прорастать семена ромашек, полыни, одуванчиков, ивы, которые по тундре разносят животные и ветер. Там же завелись дождевые черви, начавшие формировать гумусовый слой, тем самым повышая плодородие земли.

Специалисты не исключают, что уже в ближайшие годы в арктической зоне появятся животные, для которых этот ареал не является типичным.

Как ранее писал News.ru, гидрографы Северного флота подтвердили открытие пяти новых островов в Арктике, замеченных из космоса. Это произошло в рамках экспедиции. Открытые объекты расположены в бухте Визе в районе западного побережья острова Северный Новой Земли возле ледника Вылки (Нансена). Эти острова впервые обнаружили в 2016 году. Предполагается, что ранее они были скрыты ледником.