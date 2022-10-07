Представители получившего Нобелевскую премию «Мемориала» выступили у суда

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Председатель правления общества «Мемориал» Ян Рачинский

Представители организации «Мемориал» (организация, исполняющая функции иностранного агента), получившей Нобелевскую премию мира, выступили перед Тверским судом. Как передает RTVI, в настоящее время там рассматривается дело о лишении общества московского офиса, в котором хранятся архивы со сведениями о репрессированных в годы СССР.

Председатель правления «Международного мемориала» Ян Рачинский отметил, что Нобелевская премия является неожиданностью для организации. Кроме того, он отметил, что ему «хочется, чтобы награда помогла, и что она обозначает приоритеты мирового сообщества».

Конечно, для нас это неожиданность. Конечно, для нас это радость. Радость оказаться в одном ряду с отечественными лауреатами этой премии. Это более, чем почетно. С [Андреем] Сахаровым, который был одним из основателей и первым председателем «Мемориала». С [Михаилом] Горбачевым, который, собственно, начал эпохальные изменения в нашей стране и в мире в целом. С Дмитрием Муратовым, с которым мы много сотрудничаем, — сказал Рачинский.

Председатель центра «Мемориал» Олег Орлов также прокомментировал присуждение Нобелевской премии белорусскому активисту Алесю Беляцкому. По словам правозащитника, обществу лестно оказаться в одном списке с ним.

Вот уж кто достоин, более чем. Человек сейчас на второй срок идет. И сроки там громадные, страшные. Надеюсь, что эта премия ему поможет. Понимаете, не то, что мы рады. Для нас честь. Это для нас очень лестно, что мы оказались вместе с Алесем, с этим замечательным человеком, — сказал Орлов.

Ранее стало известно, что Нобелевская премия мира присуждена белорусскому активисту Алесю Беляцкому, российскому центру «Мемориал» и украинскому Центру гражданских свобод. Таким образом, комитет «почтил трех выдающихся борцов за права человека, демократию и мирное сосуществование в соседних странах — Белоруссии, России и Украине».