https://static.news.ru/photo/fd4495e8-28a8-11ea-b9a6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Фонд «Общественное мнение» провёл опрос, в результате которого выяснилось, что число россиян, которым важно услышать, что скажет в новогоднем телеобращении президент РФ, за десять лет снизилось на 17%. Большинство опрошенных затруднились ответить, что они хотели бы услышать в этой речи.

Согласно результатам опроса, в прошлую новогоднюю ночь видели телеобращение Путина 73% опрошенных россиян, 72% планируют посмотреть её и в этом году. При этом, только для 44% респондентов важно, что скажет президент в новогоднем телеобращении. Хотели бы услышать от него добрые, искренние пожелания и поздравления 13% жителей страны, слова об улучшении жизни — 11%, росте зарплат, пенсий и повышении уровня жизни — 10%. 19% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос, а 6% выразили полное безразличие, так как не доверяют Путину.

Как писал NEWS.ru, согласно опросу фонда «Общественное мнение», 86% жителей России собираются отметить Новый год дома, в кругу семьи. Ещё 9% россиян встретят праздник в гостях, а 4% придется в новогоднюю ночь работать. Большинство соотечественников (70%) считают Новый год важным праздников: для 26% респондентов это, в первую очередь, рубеж в жизни, праздник надежд на будущее, еще 10% подчеркнули, что это семейный праздник и встреча с близкими. Впрочем, как показал недавний опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, часть россиян пригласили бы на свой домашний праздник известных политиков. Чаще всего за своим новогодним столом респонденты хотели бы увидеть президента России Владимира Путина (22%), лидера ЛДПР Владимира Жириновского (12%) и премьер-министра страны Дмитрия Медведева (4%).