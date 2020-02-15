https://static.news.ru/photo/7d389194-4ff7-11ea-b3e2-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская призвала отказаться от наследия СССР в вопросах, касающихся института семьи и брака.

Размышлениями по этому поводу парламентарий поделилась в своём Telegram-канале. Она заявила, что в 1917 году вместе с «убийством России» также произошло «уничтожение традиционных ценностей для народа».

Все эти полоумные дедушки Ленины, извращенки Клары Цеткин и Розы Люксембург продвинули разводы, аборты и прочий левый бред. Браки теперь заключались не на небесах, а в кабинетах бюрократов, — написала Поклонская.

В качестве примера советского подхода к семье депутат привела фильм «Любовь и голуби», оговорившись, что сама она эту картину любит.

Мужа отправляют одного на море — почему не с женой и детьми? Партия сэкономила. И итог — расфуфыренная дура уводит его из семьи. А всё из-за того, что Вася и Наденька просто не знали, что такое настоящая любовь и ценности семьи, — отметила парламентарий.

В заключение своей публикации Поклонская призвала в семейных вопросах руководствоваться православными ценностями и отказаться от наследия советских «бесов и убийц».

Как сообщал NEWS.ru, ранее Наталья Поклонская призывала переименовать законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в закон об укреплении и сохранении семьи.