Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская призвала отказаться от наследия СССР в вопросах, касающихся института семьи и брака.
Размышлениями по этому поводу парламентарий поделилась в своём Telegram-канале. Она заявила, что в 1917 году вместе с «убийством России» также произошло «уничтожение традиционных ценностей для народа».
Все эти полоумные дедушки Ленины, извращенки Клары Цеткин и Розы Люксембург продвинули разводы, аборты и прочий левый бред. Браки теперь заключались не на небесах, а в кабинетах бюрократов, — написала Поклонская.
В качестве примера советского подхода к семье депутат привела фильм «Любовь и голуби», оговорившись, что сама она эту картину любит.
Мужа отправляют одного на море — почему не с женой и детьми? Партия сэкономила. И итог — расфуфыренная дура уводит его из семьи. А всё из-за того, что Вася и Наденька просто не знали, что такое настоящая любовь и ценности семьи, — отметила парламентарий.
В заключение своей публикации Поклонская призвала в семейных вопросах руководствоваться православными ценностями и отказаться от наследия советских «бесов и убийц».
Как сообщал NEWS.ru, ранее Наталья Поклонская призывала переименовать законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в закон об укреплении и сохранении семьи.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен