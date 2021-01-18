Полное видео задержания Навального появилось в Сети

https://static.news.ru/photo/922d3d18-5990-11eb-9006-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kira_Yarmysh/twitter.com

В Сети обнародован полноценный семиминутный ролик, на котором запечатлён полный процесс задержания российского оппозиционного политика Алексея Навального — от аэропорта до размещения в одиночной камере.

В настоящее время блогер находится в УВД городского округа Химки. Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января. В аэропорту Шереметьево он был задержан сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН по Москве за многократные нарушения испытательного срока. Навальный был осуждён условно и с 29 декабря находится в розыске.

На кадрах видно, как политика после задержания отводят в отдел полиции в Шереметьево. Правоохранители ведут себя вежливо с задержанным. Оппозиционер тоже держится и говорит спокойно. После отделения в воздушной гавани Навального на микроавтобусе доставили в районный отдел полиции. Там юристу разъяснили его права, сняли отпечатки пальцев, выдали постельное бельё (за что политик также расписался) и отвели в одиночную камеру. На последних кадрах ролика оппозиционер уже за решёткой готовится ко сну.

Видеоматериал обнародовали журналисты Пятого канала.

29 января Симоновский суд Москвы рассмотрит ходатайство ФСИН по замене наказания с условного на реальное по делу «Ив Роше». До решения суда он будет находиться под стражей. Навальный был приговорён к трём годам шести месяцам лишения свободы условно и штрафу в 500 тысяч рублей по статьям «Мошенничество» и «Легализация денежных средств». Ему был назначен испытательный срок на пять лет, а 4 августа 2017 года его продлили на год.

Как ранее передавал NEWS.ru, жена Алексея Навального Юлия обратилась через Instagram к мужу со словами поддержки.