Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
19 июля 2026 в 06:00

Полив помидоров в жару: редко, но обильно — и плоды не трескаются

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Главная причина, по которой помидоры трескаются прямо на кустах, — резкие перепады влажности почвы, когда после долгой засухи вы щедро поливаете грядки и корни начинают активно впитывать воду, а мякоть плодов набухает быстрее, чем эластичная кожица, из-за чего она не выдерживает и лопается.

Чтобы избежать этого, в жару поливайте томаты правильно: редко, но очень обильно, промачивая землю на глубину 40–50 см, чтобы влага достигала самых нижних корней. Оптимальный режим — раз в 5–7 дней, выливая по 5–10 литров воды под каждый взрослый куст, в зависимости от погоды и состояния почвы.

Важно поливать строго под корень, избегая попадания воды на листья и плоды, и только теплой отстоянной водой (+22–25 °C), а не ледяной из скважины, так как холодная вода вызывает у растений стресс и провоцирует растрескивание. Чтобы почва оставалась влажной дольше и не пересыхала между поливами, обязательно замульчируйте грядки слоем скошенной травы, соломы или опилок толщиной 5–7 см — мульча не даст земле пересыхать и защитит корни от перегрева.

Ранее сообщалось, как спасти томаты от вершинной гнили стаканом молока.

Проверено редакцией
Читайте также
Назван возраст, после которого молодость официально заканчивается
Общество
Назван возраст, после которого молодость официально заканчивается
Школьников могут обязать устно объяснять выполненные домашние задания
Общество
Школьников могут обязать устно объяснять выполненные домашние задания
Для этой кабачковой икры просто все запекаю: классная закуска без мороки
Общество
Для этой кабачковой икры просто все запекаю: классная закуска без мороки
Летние холодные супы — освежающе, полезно, быстро: три лучших рецепта
Семья и жизнь
Летние холодные супы — освежающе, полезно, быстро: три лучших рецепта
Компактный кустик 25 см, который остается на месте и не захватывает территорию: цветет в тени
Общество
Компактный кустик 25 см, который остается на месте и не захватывает территорию: цветет в тени
Общество
помидоры
дачи
советы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это делали украинцы»: в США жестко высказались о ВСУ
Возле побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5
Стало известно, какой люксовый бренд мечтает о российском рынке
Чем опасен укус «наноклеща»: симптомы, лечение — как безопасно удалить
Дроноводы РФ взяли под контроль почти всю логистику ВСУ у Красного Лимана
Назван возраст, после которого молодость официально заканчивается
Поразили хранилища топлива ВСУ в порту Южный: успехи ВС РФ к утру 19 июля
Стрельба у ресторана в центре Ростова закончилась двумя пострадавшими
Школьников могут обязать устно объяснять выполненные домашние задания
Иран повредил более 20 вертолетов США в Иордании
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 19 июля
Россиянам увеличат выплаты за больничный
США начали существенное усиление военного присутствия на Ближнем Востоке
Можно ли изготовить бензин дома: 7 фактов о топливе, которые важно знать
ВС России начали бои за Захаровку
Серия взрывов вновь произошла в Киеве
Страны ЕС и Персидского залива сделали заявление по Ормузу
На Украине раскрыли подробности решения Зеленского об отставке Сырского
В Конго сообщили о новом скачке смертности от Эболы
Под Ставрополем вспыхнул пожар в промзоне во время атаки БПЛА
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки
Общество

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.