Полив помидоров в жару: редко, но обильно — и плоды не трескаются

Главная причина, по которой помидоры трескаются прямо на кустах, — резкие перепады влажности почвы, когда после долгой засухи вы щедро поливаете грядки и корни начинают активно впитывать воду, а мякоть плодов набухает быстрее, чем эластичная кожица, из-за чего она не выдерживает и лопается.

Чтобы избежать этого, в жару поливайте томаты правильно: редко, но очень обильно, промачивая землю на глубину 40–50 см, чтобы влага достигала самых нижних корней. Оптимальный режим — раз в 5–7 дней, выливая по 5–10 литров воды под каждый взрослый куст, в зависимости от погоды и состояния почвы.

Важно поливать строго под корень, избегая попадания воды на листья и плоды, и только теплой отстоянной водой (+22–25 °C), а не ледяной из скважины, так как холодная вода вызывает у растений стресс и провоцирует растрескивание. Чтобы почва оставалась влажной дольше и не пересыхала между поливами, обязательно замульчируйте грядки слоем скошенной травы, соломы или опилок толщиной 5–7 см — мульча не даст земле пересыхать и защитит корни от перегрева.

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