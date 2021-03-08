«Победоносная война»: Киселёва заинтересовали волосы на груди Зеленского

https://static.news.ru/photo/1ae717d0-8030-11eb-b4c0-96000091f725_660.jpg Дмитрий Киселёв Фото: facebook.com/Dmitry.Kiselev.ru

Телеведущий Дмитрий Киселёв в своей передаче выступил с аналитикой количества волос на груди у президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал желание политика избавиться от волос «маленькой победоносной волной» — политтехнологией, к которой прибегали многие представители власти в мире.

В анонсе темы ведущий задаётся вопросом, каким образом глава соседнего государства избавился от волос: при помощи бритья или эпиляции.

Маленькая победоносная война. К этой политтехнологи издавна прибегали по всему миру лидеры, чьи позиции внутри своего собственного государства пошатнулись. <...> [Зеленский] тоже объявляет маленькую победоносную войну и тут же выигрывает. Войну со своими волосами на груди, — сказал в эфире государственного телеканала «Россия 24» Киселёв.

Журналист уверен, что Зеленский избавился от волос из-за падения рейтингов среди избирателей. При этом сам ведущий считает, что южанину не нужно стесняться растительности на теле. При этом он поздравил политика с «одержанной победой» на этой «войне».

По мнению ведущего, после появления Зеленского без волос на груди во время вакцинации от коронавируса публика начала гадать, как именно он избавился от волос.

О волосах Зеленского Киселёв говорил больше двух минут. Выпуск шоу был опубликован 7 марта.

Ранее пародия юмористов из шоу «Однажды в России» на канале ТНТ, в которой они высмеяли «главных пропагандистов» страны, была удалена с YouTube и онлайн-кинотеатра Premier, который принадлежит «Газпром-медиа».

В короткой сценке зрителям показали образы отечественных телеведущих, среди которых Владимир Соловьёв, Дмитрий Киселёв, Артём Шейнин и Ольга Скабеева. Юмористы продемонстрировали, как ведущие показывают Россию «страной возможностей», используя приёмы пропаганды.

В номере использовались в том числе известные многим фразы Киселёва («Совпадение? Не думаю») и привычная формула Скабеевой, перечисляющей недостатки Европы или, наоборот, преимущества России, писал NEWS.ru.