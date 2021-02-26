Пародия на Соловьёва и Скабееву пропала на YouTube

https://static.news.ru/photo/845d0f48-78c0-11eb-a9d5-96000091f725_660.jpg Ольга Скабеева Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Пародия юмористов из шоу «Однажды в России» на канале ТНТ, в которой они высмеяли «главных пропагандистов» страны, удалена с YouTube и онлайн-кинотеатра Premier, который принадлежит «Газпром-медиа».

В короткой сценке зрителям показали образы отечественных телеведущих, среди которых Владимир Соловьёв, Дмитрий Киселёв, Артём Шейнин и Ольга Скабеева. Юмористы продемонстрировали, как ведущие показывают Россию «страной возможностей», используя приёмы пропаганды, сообщает «Дождь».

В номере использовались в том числе известные многим фразы Киселёва («Совпадение? Не думаю») и привычная формула Скабеевой, перечисляющей недостатки Европы или, наоборот, преимущества России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший кавээнщик и звезда юмористических шоу Азамат Мусагалиев представил пародию на телеведущего Владимира Соловьёва. Его персонаж Владимир Соловьёв-Разбойников провёл передачу «Полный гутен таг» на вымышленной радиостанции «ДвестиFM». Ироничный скетч был показан в рамках шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ.